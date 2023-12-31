Над Харковом збили кілька ворожих безпілотників, а по готелю в місті влучили "Іскандером-М"

Над Харковом сьогодні вночі збили кілька безпілотників РФ.

Про це розказав Суспільному начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, нині відомо про два влучання: один з дронів вдарив по житловій будівлі, інший — у будівлю соціальної інфраструктури. Інформації на 01:57 про загиблих та поранених немає.

Слідчі встановили, що росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами «Іскандер-М», сказав Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували.

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"Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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