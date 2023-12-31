Над Харковом збили кілька ворожих безпілотників, а по готелю в місті влучили "Іскандером-М"

Ворог продовжує атакувати українські міста.
Над Харковом сьогодні вночі збили кілька безпілотників РФ.
Про це розказав Суспільному начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, нині відомо про два влучання: один з дронів вдарив по житловій будівлі, інший — у будівлю соціальної інфраструктури. Інформації на 01:57 про загиблих та поранених немає.
Слідчі встановили, що росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами «Іскандер-М», сказав Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували.
"Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.
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