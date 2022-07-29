Над Кіровоградською областю ППО збила ракету окупантів

Сьогодні зранку, 29 липня, сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету над територією Світловодської територіальної громади в Олександрійському районі Кіровоградської області.

Про це повідомив голова Світловодської громади Андрій Маліцький на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку силами ППО над територією Світловодської громади було знищено ворожу ракету! (подробиці згодом). Прошу не зволікайте сигналів повітряної тривоги і переходьте в укриття", - поінформував він.

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