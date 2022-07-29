Над Кіровоградською областю ППО збила ракету окупантів

Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету над територією Світловодської громади.
Сьогодні зранку, 29 липня, сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету над територією Світловодської територіальної громади в Олександрійському районі Кіровоградської області.
Про це повідомив голова Світловодської громади Андрій Маліцький на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні зранку силами ППО над територією Світловодської громади було знищено ворожу ракету! (подробиці згодом). Прошу не зволікайте сигналів повітряної тривоги і переходьте в укриття", - поінформував він.
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