Над Кримським мостом здіймається густа димова завіса: рух перекритий

У середу, 1 листопада, після оголошення у Севастополі повітряної тривоги над Кримським мостом видно густу димову завісу.

Про це повідомляють місцеві пабліки та російські пропагандисти.

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Тривогу у Криму оголосили о 09:51. Проросійські телеграм-канали заявили про "ракетну атаку" України. Через декілька хвилин з'явилося повідомлення про перекриття морського та наземного громадську транспорту.

Через 40 хвилин у Мережі з'явилося відео із сильним задимленням Кримського мосту. Російські пропагандисти стверджують, що міст - у безпеці. Окупаційна "влада" поставила над мостом димову завісу, аби його таким чином захистити.

Над Кримським мостом здіймається густа димова завіса

Нагадаємо, вранці 1 листопади окупанти перекривали рух на Кримському мосту. Причина - повітряна тривога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В КРИМУ переполох! Окупанти від ранку перекрили і задимили свій міст

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