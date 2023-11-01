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Над Кримським мостом здіймається густа димова завіса: рух перекритий

Над Кримським мостом здіймається густа димова завіса: рух перекритий

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3553
Час на прочитання
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Над Кримським мостом здіймається густа димова завіса: рух перекритий

Кримський міст. Ілюстративне

Проросійські телеграм-канали заявили про "ракетну атаку" України.

У середу, 1 листопада, після оголошення у Севастополі повітряної тривоги над Кримським мостом видно густу димову завісу.

Про це повідомляють місцеві пабліки та російські пропагандисти.

Тривогу у Криму оголосили о 09:51. Проросійські телеграм-канали заявили про "ракетну атаку" України. Через декілька хвилин з'явилося повідомлення про перекриття морського та наземного громадську транспорту. 

Через 40 хвилин у Мережі з'явилося відео із сильним задимленням Кримського мосту. Російські пропагандисти стверджують, що міст - у безпеці. Окупаційна "влада" поставила над мостом димову завісу, аби його таким чином захистити. 

Над Кримським мостом здіймається густа димова завіса

Над Кримським мостом здіймається густа димова завіса

Нагадаємо, вранці 1 листопади окупанти перекривали рух на Кримському мосту. Причина - повітряна тривога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В КРИМУ переполох! Окупанти від ранку перекрили і задимили свій міст

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Дата публікації
Перегляди
3553
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