Над Києвом декілька годин кружляв "Шахед" зі Starlink: що задумали окупанти

Безпілотник / © Associated Press

Реклама

Україна стикається з новою повітряною загрозою у вигляді малорозмірних дронів, які важко виявити класичними радарами. Для ефективної протидії потрібна суцільна система детекції та технологічна кооперація із західними партнерами.

Про це заявив експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський у етері КИЇВ24.

За словами Храпчинського, йдеться про малопомітні, нешвидкісні повітряні цілі, які фактично «випадають» з поля зору класичних радіолокаційних систем.

Реклама

«Це малопомітна, малорозмірна, нешвидкісна ціль, яка не може додаткуватися класичним системам радіолокацій. Більше того, тут давно постає питання щодо пошуку рішень, які б дозволили нам виявляти такі повітряні цілі», — наголосив експерт.

Він підкреслив, що Росія системно шукає слабкі місця української ППО, використовуючи польоти на надмалих висотах і навіть інфраструктуру цивільного призначення.

«Нам треба створювати суцільну систему детекції по всій території України, тому що ворог буде шукати постійно дірки нашої протиповітряної оборони для того, щоб обходити на малих висотах, використовувати, наприклад, автомобільні шляхи, щоб підпадати під шум автотранспорту і не бути поміченим», — пояснив Храпчинський.

Експерт зазначив, що ця проблема не є унікальною для України і не свідчить про неспроможність оборони.

Реклама

«Це сучасна загроза, від якої треба шукати рішення. І це не про те, що на четвертий рік війни ми не здатні протидіяти такій загрозі. Це про те, що у світі поки що не існує готових технологій, які могли б повністю забезпечити захист», — сказав він.

На думку Храпчинського, саме Україна може стати майданчиком для створення таких рішень.

«Саме тут, в Україні, її можна створити. Для цього нам потрібно активно кооперувати зусилля із західними партнерами, щоб напрацювати більш технологічне рішення», — підкреслив експерт.

Він також звернув увагу на різницю між виробництвом самих дронів і створенням систем їх виявлення.

Реклама

«Одна справа — зробити дрон на базі китайських комплектуючих. Інша — створити систему пасивно-активної радіолокації, яка буде спроможна виявляти такі малопомітні цілі», — зазначив Храпчинський.

Коментуючи нещодавні польоти безпілотників над Києвом, експерт зауважив, що потенційні ризики могли бути значно серйознішими, ніж просто проліт і збір даних. За його словами, йшлося не лише про розвідку.

«Це був ударний безпілотник, але він використовувався зі Starlink, із камерами, які дозволяли йому збирати інформацію», — пояснив він, додавши, що розвіддані противник може отримувати і з іноземних супутників.

Водночас Храпчинський наголосив на психологічному аспекті таких дій Росії.

Реклама

«Не треба забувати, що це й асиметричний хід з боку Російської Федерації для тиску на українське суспільство. Меседж простий: мовляв, ми долетіли до Києва і спокійно літаємо над містом», — зазначив експерт.

За його словами, такі демонстративні дії поєднуються з масованими ударами.

«Позавчора вони завдали активних ударів різними типами ракет — балістичними та надшвидкісними», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У Києві 26 січня зафіксували проліт російського «Шахеда», втім повітряну тривогу не оголошували.