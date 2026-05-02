Над Києвом піднімається чорний дим: що горить

На місці працюють рятувальники / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Реклама

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Чорний стовп диму видно з лівого берега столиці, хоча пожежа сталася на правому.

Вогонь спалахнув у Голосіївському районі столиці.

«Сталося загорання на вулиці Ягідній, у приватному двоповерховому житловому будинку з розповсюдженням вогню на дах та поруч розташований будинок», — розповіли ТСН.ua у ДСНС Києва.

Реклама

Площа пожежі становить 100 квадратних метрів

«Наразі на місці займання працюють рятувальники. Триває гасіння вогню. Попередньо, інформації про постраждалих немає», — додали рятувальники.

Нагадаємо, у Києві на правому березі виникла масштабна пожежа 26 березня, яку помітили мешканці багатьох районів. Вогонь охопив об’єкти у промисловій зоні поблизу Корчуватого.

Новини партнерів