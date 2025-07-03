Над Києвом помітили російський дрон-розвідник: що це означає

Безпілотник / Ілюстративне зображення / © Associated Press

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У четвер, 3 липня, у Києві під час оголошеної повітряної тривоги невстановлений безпілотник близько 40 хвилин кружляв над містом, облетівши майже всю столицю. Ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію перед ударом.

Про рух невстановленого БпЛА повідомляли моніторингові канали.

У повідомленнях зазначалося, що ворожий дрон піднімався на велику висоту, недосяжну для мобільних вогневих груп. У небо піднімалася українська авіація.

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У Повітряних силах повідомили, що приблизно о 18:18 ворожий БпЛА з Київщини перемістився у напрямку Чернігівської області.

Рух дрона-розвідника над Києвом 3 липня 2025 року

У столичних Telegram-каналах нагадали, що кілька місяців тому перед масштабними комбінованими обстрілами Києва була схожа ситуація — БпЛА зробив численні знімки і полетів за межі міста в напрямку Броварів.

Звісно, росіянам знадобиться час, щоб проаналізувати зібрану дроном інформацію на обох берегах столиці. Однак у моніторингових каналах називають цей політ тривожним дзвіночком і закликають мешканців Києва бути обережними найближчими днями.

Військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко зпзначив, що ворожий безпілотник, кружляючи над столицею, постійно змінював швидкість і висоту, піднімаючись на кілька тисяч метрів. За його словами, це свідчить про зміну тактики та вдосконалення технології ворога.

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«Сподіваюся, наша ППО знайде і цьому протидію. Але не виключено, що, таким чином противник намагається виявити й далекобійні засоби ППО навколо Києва», — припустив він.

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала безпілотниками низку українських міст. Зокрема, в Одесі один із дронів-камікадзе влучив у житлову багатоповерхівку.