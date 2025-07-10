Небо Києва осяяла Оленяча повня: є перші унікальні кадри

Над Києвом зійшла Оленяча повня: фото / © із соцмереж

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Цієї ночі, 10 липня, над Києвом помітили незвичний місяць за назвою «Оленяча Повня». Це особлива подія, яка символізує витривалість, оновлення та силу духу. Однак, окрім можливостей для дій, ця повня має й певні ризики: деякі вчинки можуть обернутися проти вас, якщо зробити їх у цей період.

Фото опубілкували у телеграм-каналі Київ.ІНФО.

Оленяча повня над Києвом. Телегра-канал: Київ ІНФО / © із соцмереж

Оленяча повня над Києвом. Телеграм-канал: Київ ІНФО. / © із соцмереж

Оленяча повня над Києвом. Телеграм-канал: Київ ІНФО. / © із соцмереж

Нагадаємо, Оленяча повня — має глибоке коріння в традиціях корінних народів Північної Америки, які помічали, що саме в цей час у молодих оленів починають рости нові роги — символ сили, росту та самоствердження. Цьогорічне явище відбудеться у знаковому періоді — на межі завершення першої половини літа, коли енергія природи досягає піка.

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Це момент кульмінації процесів, які розпочалися на молодик у червні. Повня у Козорізі підсилить теми особистої відповідальності, досягнень, внутрішньої дисципліни та подолання внутрішніх обмежень. Підсвітяться питання влади, кар’єри, амбіцій, але й також потреба відновлення, як у дикої тварини, що зупиняється перепочити, перш ніж рушити далі.

Астрологічно ця повня відбувається у знаку Козорога, що акцентує відповідальність, життєві підсумки, амбіції та вміння втримати рівновагу. Емоції можуть бути стриманими, але напруженість наростатиме — саме тому важливо усвідомлено обирати дії.