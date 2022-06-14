Над Львівщиною ППО збила ракету: стали відомі подробиці обстрілу

Над Золочевом Львівської області сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, у Львівській області під час тривоги пролунали вибухи. У обласній військовій адміністрації пояснили, що це у небі над Львівщиню працювали сили ППО.

Додамо, що під час ціє тривоги сили ППО збили ракету також над Хмельницькою областю. Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

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