Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети

Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети

Українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.

Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю.

Про це інформує офіційна сторінка Військово-Морських Сил Збройних Сил у Facebook.

Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.

Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів.

Лише вчора, особовий склад знищив 4 крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України.

Раніше повідомлялося, що у різних куточках України лунають вибухи.

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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