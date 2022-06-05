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Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети

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Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.

Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю.

Про це інформує офіційна сторінка Військово-Морських Сил Збройних Сил у Facebook. 

Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.

Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів.

Лише вчора, особовий склад знищив 4 крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України.

Раніше повідомлялося, що у різних куточках України лунають вибухи

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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