Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети

Українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.
Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю.
Про це інформує офіційна сторінка Військово-Морських Сил Збройних Сил у Facebook.
Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.
Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів.
Лише вчора, особовий склад знищив 4 крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України.
Раніше повідомлялося, що у різних куточках України лунають вибухи.
Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.
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