Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Над Одещиною ППО збила 3 ворожі ракети, випущені російським винищувачем

Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Над Одещиною ППО збила 3 ворожі ракети, випущені російським винищувачем

Фото з соцмереж

РФ атакувала Одеську область ракетами.

Над Одещиною українські захисники "мінуснули" 3 ворожі Х-59.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Ворожа атака з Су-30. "Мінус" три ракети Х-59. Дякуємо ППО", - проінформував Братчук.

 Ракети запустили літаки Су-30 з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що Україна знайшла дешевший спосіб для знищення іранських ударних дворів, які використовує РФ. Зараз ЗСУ загалом нищать дрони зі спеціальної стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли Миколаївщину касетними снарядами. Війська РФ обстріляли сільськогосподарське підприємство та цивільні будинки.

Читайте  також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
195
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація