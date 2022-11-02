Над Одещиною ППО збила 3 ворожі ракети, випущені російським винищувачем

Над Одещиною українські захисники "мінуснули" 3 ворожі Х-59.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Ворожа атака з Су-30. "Мінус" три ракети Х-59. Дякуємо ППО", - проінформував Братчук.

Ракети запустили літаки Су-30 з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що Україна знайшла дешевший спосіб для знищення іранських ударних дворів, які використовує РФ. Зараз ЗСУ загалом нищать дрони зі спеціальної стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли Миколаївщину касетними снарядами. Війська РФ обстріляли сільськогосподарське підприємство та цивільні будинки.

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