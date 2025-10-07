Над Одесою зафіксували смерч: оголошено І рівень небезпеки

Одеса / © Pixabay

Метеорологи попереджають, що 8 жовтня Одесу та область накриє сильна негода. Прогнозують інтенсивні дощі, а місцеві жителі напередодні повідомляли про появу смерчу над Чорним морем.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів у Facebook.

Жителям Одеської області радять бути обережними протягом 8 жовтня: очікуються сильні опади та північно-східний вітер із швидкістю 15–20 м/с. У самому місті дощі пройдуть і вранці, і вдень.

За даними «Укргідрометцентру», вдень температура повітря в Одесі коливатиметься від +14 до +16 градусів.

В обласній раді закликали мешканців не залишати автівки під деревами та лініями електропередач, не ставити транспорт на решітках дощоприймачів. Крім того, попередили про можливе посилення мінної небезпеки на пляжах через штормові умови.

Окрім того, повідомляється, що 6 жовтня зафіксували смерч і після цього Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів оголосив І рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі та області після рекордних злив, які кілька днів тому паралізували місто, залишаються серйозні наслідки. Через сильні підтоплення до будинків, городів та навіть колодязів може потрапляти небезпечна вода.