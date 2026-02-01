Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці: що відомо про дивне явище (фото)

Чотири Місяці над Одесою / © із соцмереж

У неділю, 1 лютого, мешканці Одеси побачили в небі одразу чотири Місяці. Причиною цього незвичайного видовища стало рідкісне атмосферне явище, яке трапляється під час сильних морозів.

Унікальний момент очевидці зафіксували на фото та відео, яке публікують місцеві пабліки та Telegram-канали.

Очевидно, мешканці Одеси стали свідками так званої «парселени» — рідкісне атмосферне явище.

Воно з’являється тоді, коли світло реального Місяця заломлюється в крижаних кристалах холодного повітря, унаслідок чого створюється враження одразу кількох місячних дисків.

© із соцмереж

© із соцмереж

На опублікованих в Мережі кадрах видно, що справжній Місяць значно відрізняється своїм насиченим жовтим кольором, а його двійники майже безбарвні.

© із соцмереж

Парселену нахивають одним із різновидів гало.

Цікаво, що це явище припало на так звану повню «Сніжного місяця».

Таку назву лютневій повні дали давні індіанські племена Північної Америки, адже саме на цей час зазвичай припадали найсильніші снігопади.

Нагадаємо, у народних традиціях «Снігова повня» символізує межу між зимовим застоєм і першим передчуттям весняного оновлення.

Езотерично ця повня вважається моментом емоційної кульмінації: усе приховане стає явним, а внутрішні процеси виходять на поверхню. Це час, коли люди гостріше відчувають власні потреби, розчарування та справжні бажання.