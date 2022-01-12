Над Одесою помітили падіння невідомого небесного тіла: відео

Очевидці припустили, що в небі пролетів метеорит.

В середу, 12 січня, у небі над Одесою в районі житлового комплексу імені Котовського відеореєстратор одного із автомобілів зафіксував політ у вечірньому небі яскравого об'єкта, який, можливо, був метеором, що згорів в атмосфері під час падіння.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі Одеса.Info.

У підписі до відео уточнили, що вогняну кулю спостерігали о 18:22.

"У районі Поскота (селища Котовського, - ТСН) можна було спостерігати падіння метеорита. Попри те, що вогняну кулю важко роздивитися через міське освітлення, ділимося з вами — таке відбувається не щодня", - йдеться у повідомленні.

Telegram / Одеса.Info

Наразі офіційних підтверджень про падіння небесного тіла поблизу Одеси не було. Можливо, об'єкт, який спостерігали в небі, був метеором, який повністю згорів у шарах атмосфери.

Нагадаємо, раніше мешканці штату Флорида (США) побачили в небі яскравий метеор. Об’єкт пролетів всього за 15 тисяч кілометрів від Землі.

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