Над окупованою Донеччиною були активні БпЛА: майже вся територія знеструмлена

Увечері в тимчасово окупованій Донецькій області ситуація різко загострилася. Місцеві ресурси повідомляють про начебто активну роботу російської ППО та появу у небі невідомих безпілотників. Регіон охопив масштабний блекаут.

За повідомленнями з соцмереж та пропагандистських каналів, майже вся територія так званої «ДНР» залишилася без електропостачання. Світло зникло не лише у Донецьку, а й у низці окупованих міст регіону - Горлівці та Макіївці.

Мешканці також скаржаться на серйозні перебої з мобільним інтернетом та зв’язком: у багатьох неможливо здійснити дзвінки або під'єднатися до Мережі.

Раніше в тимчасово окупованому регіоні повідомляли про активність БпЛА та роботу систем протиповітряної оборони. Користувачі пишуть про звуки вибухів у небі та нібито спроби перехоплення повітряних цілей.

Раніше місцеві джерела повідомляли про аварійне відключення Старобешівської ТЕС і можливе ураження підстанції «Чайкино» 330 кВт, що могло спровокувати масштабні перебої в енергосистемі.

Наразі причини знеструмлення офіційно не названі, а терміни відновлення електрики залишаються невідомими.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.