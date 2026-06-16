Над окупованим Донецьком знову фіксують рій дронів

Дрон / © ТСН.ua

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У тимчасово окупованому Донецьку та сусідній Макіївці в ніч проти 16 червня знову зафіксували активність безпілотників. Місцеві пабліки повідомляють про масований проліт БПЛА та роботу мобільних вогневих груп окупантів.

За повідомленнями з окупованих територій, над Донецьком помітили одразу кілька груп безпілотників. Очевидці заявляють, що «рій дронів» рухався у напрямку міста, а також був зафіксований у небі над Макіївкою.

Російські окупаційні ресурси повідомляють, що для перехоплення безпілотників у так званій «ДНР» були задіяні мобільні вогневі групи. У місті лунали звуки роботи систем протиповітряної оборони.

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Інформації про наслідки атаки або можливі уражені об’єкти наразі немає. Ситуація залишається напруженою.

Війна в Україні: останні новини

За звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російська армія за останній рік не досягла жодного значущого оперативного прогресу на полі бою та не встановила контроль над жодним великим містом.

Успішна оборона ЗСУ завадила планам окупантів і позбавила Володимира Путіна можливості заявити про будь-які вагомі перемоги до 9 травня.

На думку експертів, оголошене загарбниками припинення вогню на початку травня було використано лише для ротації та підготовки до майбутніх наступів.

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Водночас військове керівництво РФ, зокрема генерал Валерій Герасимов, продовжує поширювати дезінформацію про нібито масштабні захоплення територій на Луганщині, Донеччині та прориви до Дніпропетровської області. Аналітики наголошують, що реальні просування ворога у квітні є значно меншими, ніж заявляє Генштаб РФ.

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