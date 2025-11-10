Фото: скрин Flightradar

Увечері 10 листопада в небі над Полтавською областю з’явилися повідомлення про можливий проліт російського літака Іл-62, однак він швидко зник з онлайн-карти Flightradar.

За даними моніторингового ресурсу Flightradar, літак нібито вилетів із Москви близько 21:59 за місцевим часом.

Кінцевий пункт призначення Іл-62 не зазначався. Реєстраційний номер повітряного судна — RA-86559. Судячи з опублікованої траєкторії, літак рухався на південний захід.

Однак уже через кілька хвилин інформація про нього зникла з карти, що дозволяє припустити, що поява літака могла бути технічним збоєм у роботі моніторингу. Подібні неполадки у Flightradar трапляються періодично.

Зазначимо, що Flightradar — онлайн-сервіс, який у режимі реального часу показує літаки по всьому світу, надає можливість користувачам побачити тип судна, його бортовий номер, авіакомпанію, маршрут, висоту, швидкість та інші параметри польоту.

Поки що підтвердження фактичного проліту літака від незалежних джерел немає.

Нагадаємо, днями одна з країн Балтії закривала аеропорт через невідомі дрони. Йдеться про Вільнюський аеропорт. Там 5 листопада тимчасово призупинили роботу через появу невідомого дрона в межах контрольованої зони повітряного руху.