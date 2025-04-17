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Над Сумщиною з’явилися райдужні хмари: що відомо про рідкісне явище
Райдужні хмари з’явилися над селом Русанівка — це оптичний ефект, який трапляється вкрай рідко.
У Сумській області мешканці села Русанівка Роменського району стали свідками незвичайного природного явища — райдужних хмар.
Про це повідомив Сумський гідрометцентр.
«Іризація (радужність) хмар — оптичний ефект, який полягає у появі райдужного забарвлення на краях водяних хмар (високо-купчастих або шарувато-купчастих), що знаходяться на відстані 30° і більше від сонячного диска», — йдеться в повідомленні.
Найяскравіше, як правило, видно червоні, сині та зелені відтінки. Явище пояснюється дифракцією світла.
«Забарвлені частини хмар є сегментами вінця з великим діаметром. Хмарні елементи при цьому дуже малі та однорідні», — зазначили в Сумський гідрометцентр.
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