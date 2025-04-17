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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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256
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1 хв

Над Сумщиною з’явилися райдужні хмари: що відомо про рідкісне явище

Райдужні хмари з’явилися над селом Русанівка — це оптичний ефект, який трапляється вкрай рідко.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Райдужні хмари над Сумщиною

Райдужні хмари / © Укргідрометцентр

У Сумській області мешканці села Русанівка Роменського району стали свідками незвичайного природного явища — райдужних хмар.

Про це повідомив Сумський гідрометцентр.

«Іризація (радужність) хмар — оптичний ефект, який полягає у появі райдужного забарвлення на краях водяних хмар (високо-купчастих або шарувато-купчастих), що знаходяться на відстані 30° і більше від сонячного диска», — йдеться в повідомленні.

Найяскравіше, як правило, видно червоні, сині та зелені відтінки. Явище пояснюється дифракцією світла.

«Забарвлені частини хмар є сегментами вінця з великим діаметром. Хмарні елементи при цьому дуже малі та однорідні», — зазначили в Сумський гідрометцентр.

Райдужні хмари / © Укргідрометцентр

Райдужні хмари / © Укргідрометцентр

Райдужні хмари / © Укргідрометцентр

Райдужні хмари / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, перед Великоднем в Україні різко потеплішає.

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