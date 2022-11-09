Над Сумською областю ЗСУ збили безпілотник окупантів зі стрілецької зброї: фото

У Сумській області збили ворожий безпілотник. Українські військові знищили БПЛА окупантів за допомогою стрілецької зброї.

Про це сьогодні, 9 листопада, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Прекрасна робота наших військових ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Атака дронами

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, після опівночі, росіяни атакували Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. П’ять з них сили ППО знищили.

Також вранці зенітники Повітряних Сил знищили один безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Читайте також: