Над Тищенком “згущуються хмари”: Єрмак жорстко висловився про скандал із нардепом

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на скандал за участю нардепа Миколи Тищенка. Йдеться про побиття охоронцями нардепа колишнього бійця “Кракена”.

Заяву Єрмак опублікував у своєму Телеграм-каналі.

“Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата — абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати”, — написав Єрмак.

Він підтвердив, що знає Тищенка давно і що дійсно хрестив його сина.

“Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”, — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка. За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною.

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