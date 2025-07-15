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- Укрaїнa
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Над Україною кружляють російські безпілотники: де лунають вибухи
Росіяни не зупиняються у своїх нічних атаках з дронами.
У ніч проти 15 липня 2025 року Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах та моніторингові канали.
Унаслідок ворожої атаки пролунали вибухи у:
Запоріжжі;
Ніжині/околицях (Чернігівщина);
Кривому Розі (Дніпропетровщина);
Миколаєві;
околицях Харкова;
Кропивницькому.
Загалом, згідно з інформацією моніторингових каналів, 30 БПЛА перебувають у повітряному просторі України. Перебувайте в укритті та потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.
І нові постійно заходять.