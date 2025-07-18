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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
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1 хв

Над Україною кружляють російські безпілотники: де лунають вибухи

Росіяни не зупиняються у своїх нічних атаках з дронами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 18 липня 2025 року Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах та моніторингові канали.

Унаслідок ворожої атаки пролунали вибухи у:

  • Суми;

  • Харківщина;

  • Словʼянськ (Донеччина);

  • Краматорськ (Донеччина);

  • Павлоград;

  • Синельникове/р-н (Дніпропетровщина).

Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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