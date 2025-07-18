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Над Україною кружляють російські безпілотники: де лунають вибухи
Росіяни не зупиняються у своїх нічних атаках з дронами.
У ніч проти 18 липня 2025 року Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах та моніторингові канали.
Унаслідок ворожої атаки пролунали вибухи у:
Суми;
Харківщина;
Словʼянськ (Донеччина);
Краматорськ (Донеччина);
Павлоград;
Синельникове/р-н (Дніпропетровщина).
Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.