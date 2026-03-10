Над Україною панує антициклон: синоптикиня розповіла, якою буде погода протягом тижня

Проліски. / © Unsplash

В Україні панує антициклон. Саме він приніс стійку весняну погоду з температурою повітря, яка від перших днів березня почала перевищувати норми.

Скільки триватиме тепла погода та коли можливі опади, розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв’ю для NV.

За її словами, по-весняному приємний березень зумовлює поле високого тиску. Наразі трохи свіжіше лише у Карпатах і на північному сході країни, де температура повітря не вище +11°.

«Сонячна погода до кінця тижня українцям забезпечена. На горизонті не видно жодних атмосферних фронтів, тому опадів не чекаємо. Вдень буде сонячно. Вночі залишається невеликий мінус і свіженька прохолода. Температурні значення зосередяться у таких діапазонах: від +5 до -2 у темний час доби. Вдень повітря прогріватиметься аж до +10° і навіть +17° градусів», — розповіла синоптикиня.

Втім, у суботу, 14 березня, «весняне тепло трохи збавить оберти», але опадів не прогнозується. Водночас від початку наступного тижня стане трохи прохолодніше.

«Наступного тижня синоптична картина може бути іншою — більше хмарності, періодичні опади. Після 15 березня атмосферні фронти з Європи можуть принести ці погодні зміни, але температуру повітря вони зіб’ють хіба на кілька градусів від попередніх значень», — додала Птуха.

Нагадаємо, керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що до України йде тепло, але є нюанс. З його слів, хоча протягом тижня вночі буде невеликий «мінус» — до 1-4° морозу, але вдень пригріватиме до 7-10°. Однак, каже він, такі добові гойдалки типові для антициклонів міжсезоння.