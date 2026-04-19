Над Україною помітили загадковий небесний об’єкт: що це було (відео)

Комета Фото ілюстративне / © Associated Press

У небі над Україною, зокрема, Києвом та областю, Вінницею, Рівненщиною, зафіксували проліт яскравого об’єкта, який очевидці описують як можливу комету або метеор.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

За словами свідків, небесне тіло було видно протягом кількох хвилин. Його також помітили мешканці Білоцерківського району, де об’єкт залишав яскравий слід у небі.

Наразі офіційного підтвердження природного явища немає. Ймовірно, це був метеор або космічний уламок, який увійшов в атмосферу Землі та частково згорів.

Зазначимо, що подібні явища не є рідкістю.

Дата публікації 23:39, 19.04.26 Кількість переглядів 17

Так, в NASA повідомили, коли міжзоряна комета наблизиться до Землі.

Вже йшлося про міжзоряну комету 3I/ATLAS. Вона під час наближення до Сонця почала вивергати кріовулкани, викидаючи струмені льоду та пилу. Дослідники виявили, що комета має склад, несподівано схожий на транснептунові об’єкти нашої Сонячної системи.