Над Україною крутиться циклон: якою буде погода у четвер, 23 червня

У четвер, 23 червня, в Україні буде свіжа та переважно дощова погода.

Погода також буде хмарною з проясненнями.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 23 червня в країні, крім західної частини, очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями, крім західних та східних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті до 27°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

23 червня у більшості західних, південних, східних, Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 23 червня також ітиме короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, над Україною крутиться циклон. "Цей циклон - дружній до нас, бо несе із собою дощі, які українці просять для своїх городів та квітів, повіває вітром, особливо на узбережжях, щоб змести нечисть подалі від нашого берега", - написала вона та додала, що 23 червня погода також принесе комфортну температуру повітря.

Для зацікавлених поведінкою магнітного поля Землі - завтра-післязавтра передбачається незначна його активізація, додала Діденко.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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