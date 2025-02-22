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Над Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямки руху

Над Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямки руху

Україна під атакою ворожих БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 22 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА з Київщини на Житомирщину, західним курсом;
  • БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини;
  • БпЛА на сході Сумщини у напрямку Чернігівщини;
  • БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Полтавщині рухаються у напрямку Черкащини, а також наближаються до Миргорода з півночі та сходу;
  • БпЛА на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра з півдня;
  • Також БпЛА на Дніпропетровщині рухаються переважно західним курсом;
  • БпЛА на Кіровоградщині рухаються північним курсом (Черкащина), західним курсом (Вінниччина);
  • БпЛА на північному сході Вінниччини західним курсом;
  • БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщині західним курсом.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".

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