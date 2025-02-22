Над Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямки руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 22 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- БпЛА з Київщини на Житомирщину, західним курсом;
- БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини;
- БпЛА на сході Сумщини у напрямку Чернігівщини;
- БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Полтавщині рухаються у напрямку Черкащини, а також наближаються до Миргорода з півночі та сходу;
- БпЛА на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра з півдня;
- Також БпЛА на Дніпропетровщині рухаються переважно західним курсом;
- БпЛА на Кіровоградщині рухаються північним курсом (Черкащина), західним курсом (Вінниччина);
- БпЛА на північному сході Вінниччини західним курсом;
- БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщині західним курсом.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".
Читайте також:
- Атака БпЛА на укриття Чорнобильської АЕС: що з радіаційним фоном
- Київщину атакували ворожі безпілотники: оприлюднено фото наслідків
- Ворожі дрони знову атакували Київщину: тривога тривала майже усю ніч