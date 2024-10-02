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Над Україною кружляють ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

Над Україною кружляють ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч проти 2 жовтня 2024 року ворог атакував Україну безпілотними дронами.

Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Наразі зафіксовано БПЛА:

▪️Сумщина - Шостка/Чернігівщина.

▪️Харківщина - Полтавщина.

▪️Чорне море - Одещина.

Напрямок може змінюватисяПеребувайте в укриттях!

Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади.

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