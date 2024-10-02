Над Україною кружляють ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 2 жовтня 2024 року ворог атакував Україну безпілотними дронами.
Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Наразі зафіксовано БПЛА:
▪️Сумщина - Шостка/Чернігівщина.
▪️Харківщина - Полтавщина.
▪️Чорне море - Одещина.
Напрямок може змінюватися. Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади.
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