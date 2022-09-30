"Надамо допомогу, яку можемо": Кличко заявив, що Київ поділиться з Дніпром автобусами

Київ допоможе Дніпру трохи поповнити згорілий від вибуху ракети автобусний парк.

Влада Києва ухвалила рішення допомогти Дніпру з поповненням автобусного парку. Зі столиці до Дніпра передадуть три десятки автобусів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може", - написав Кличко.

Нагадаємо, ввечері під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів. Вони поцілили в АТП з автобусами. Згоріла понад сотня автобусів.

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