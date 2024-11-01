Надання інвалідності співробітникам силових відомствах наразі перевіряють – очільник МВС

Клименко закликав депутатів викликати на комітет заступників очільника МВС або голову Нацполіції, які відповідають за цю роботу.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про проведення перевірки всіх фактів надання інвалідності рядовим співробітникам силових структур.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Усі факти надання інвалідності рядовим співробітникам у силових відомствах також наразі перевіряють. І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, пройдуть повторні ВЛК і МСЕК", – повідомив очільник МВС, виступаючи у п'ятницю, 1 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду.

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Клименко закликав депутатів викликати на комітет заступників очільника МВС або голову Нацполіції, які відповідають за цю роботу.

"Ми із задоволенням за кілька тижнів повідомимо інформацію, яку встановимо на той час", – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, скільки забронювали рятувальників та поліцейських.

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