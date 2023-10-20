Надання Україні ATACMS: як зброя від США може змінити перебіг війни

Напередодні ЗСУ продемонстрували ефективну роботу американськими ATACMS по російських військах. Рішення США про постачання Україні далекобійних ракет може разюче змінити ситуацію на фронті. Це саме те, чого вкрай боїться наш ворог.

Що відомо про потенційний вплив переданої зброї на перебіг війни – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чи зможе Україна завдавати ударів по території Росії

У Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з радіусом дії 165 кілометрів. Ймовірно, йдеться про ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A).

Наразі Пентагон не озвучує кількість ракет ATACMS, переданих Україні. Однак там чітко підкреслюють, що це озброєння має застосовуватися виключно в межах суверенної української території.

"Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості ATACMS, які ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, були підкріплені запевненнями, що вони використовуватимуться в межах суверенної України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію", – зауважив представник Міноборони США, генерал Патрік Райдер.

Він також додав, що Сполучені Штати Америки продовжать консультації з Україною, а також союзниками й партнерами, щоби забезпечити нашу державу всім необхідним для захисту від агресії РФ.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі

ATACMS можуть змінити хід гри, як раніше HIMARS

У ЗСУ впевнені, що поява в українських військових ракет ATACMS ускладнить забезпечення російських військ і підірве їхню логістику.

"Поява такої потужної зброї, як ATACMS, є суттєвим гейм-чейнджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot", – пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він уточнив, що тепер російським загарбникам доведеться розтягувати їхні склади та командні пункти. Через це у ворога збільшиться підлітна дистанція до поля бою. Окупанти також змушені будуть витратити час на пошук нових місць для розміщення складів. А це призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему.

За словами військового оглядача, майору запасу ЗСУ та ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, ця зброя – великий крок вперед. Бачимо, що вже перетворено на брухт 9 гелікоптерів. "Ми можемо нищити кораблі, летовища всередині Криму і так далі", – зауважив він.

При цьому сама по собі зброя не вирішує питання у війні. Як наголошує майор у запасі, вона лише допоможе нашим захисникам вибивати ворога з української землі.

Проти яких цілей ракети найбільш ефективні

Військовий оглядач Forbes Девід Акс відзначає, що ракети ATACMS, які отримала Україна, ефективні проти доволі вразливих цілей на відкритому просторі. Однак є дещо, проти чого вони допоможуть мало це танки.

Снаряд моделі М39 складається з 950 розривних снарядів розміром із ручну гранату, кожен з яких теж розлітається на дрібні уламки. Така шрапнель може зрешетити одночасно кілька гелікоптерів, шини вантажівок, боєкомплект – однак такі гранати заслабкі, аби пробити міцну броню.

Джо Байден сказав, що США поділяться з Україною тими моделями ATACMS, передавання яких не послабить їхню обороноздатність. Вочевидь, ідеться про старіші моделі, близькі до списання, як-от M39, яких у Сполучених Штатів кілька сотень. Іще одна модель, яку за цією ж логікою Вашингтон може передати Києву, – це М48S із некасетною боєголовкою, що важить чверть тонни. Такими снарядами можна нищити добре укріплені будівлі. А проти російських танків варто пошукати інший вид зброї.

Журналісти The Insider також оприлюднили карту потенційних цілей для ударів ATACMS.

Які можливості РФ протидіяти ATACMS

Після того, як Україна отримала американські ракети ATACMS, російські пропагандисти стали запевняти, що їхня ППО "легко може перехоплювати навіть найдосконаліші ракети Заходу". Диктатор Путін також заявив, що російські сили нібито зможуть відбивати атаки ракет ATACMS.

Теоретично, пояснює військовий експерт Олександр Мусієнко, американським ATACMS можуть протидіяти російські системи С-400 "Тріумф".

"Наразі можна сказати, що 2:0 на користь ATACMS проти російських засобів ППО. Теоретично, їм можуть протидіяти системи С-400 "Тріумф", в технічних характеристиках яких якраз передбачена протидія балістичним ракетам. Чи можуть вони на практиці це робити – важко сказати, тому що немає досвіду застосування безпосередньо С-400 проти ATACMS", – каже Мусієнко.

Експерт нагадав, що С-400 не врятували від враження крилатими ракетами Storm Shadow штаб-квартиру Чорноморського флоту Росії.

"Це крилата ракета, яка в принципі, має бути більш вдалою ціллю для систем протиповітряної оборони, таких як С-400, навіть простіших систем. Але Росія з цим не впоралась. Не думаю, що в них буде висока результативність і в питанні, що стосується ATACMS", – підсумував аналітик.

Кількість, кількість і ще раз кількість

Ракети, які отримала Україна, безумовно, є дуже важливим досягненням. Але військовий експерт Петро Черник наголошує, що є дуже важливий нюанс: 10-20 ракет хід війни не переламають. Україні потрібно кілька сотень, а краще – 1000.

"Упідводити Кримський міст можна лише масованими ракетними ударами. Не інакше", – акцентує військовий експерт.

Черник наголосив, що 90% всього, що отримує Крим, зокрема боєприпаси та продовольство, йде через залізницю. Щоб знищити цю артерію, потрібно завдавати масованих ракетних ударів.

Кримський міст дуже довгий – 18 кілометрів. Якщо просяде одна секція – це прекрасно, але росіяни навчилися з цим справлятися. Треба, щоб він пішов під воду на кількадесят – кількасот метрів. Саме тому потрібна комплектація ракет М-47, М-57, М-57А1. Якщо вдарити по опорах, усе піде під воду. Щобільше, вдасться взяти під вогневий контроль ремонтні бази.

"Тоді Крим банально задушиться. Воює людина, а не гармата чи літак, вона потребує нескінченних ресурсів", – запевняє Черник.

Це стосується будь-якої точки фронту. Якщо на далеких відстанях винищувати ешелони, що підвозять усе, рано чи пізно у солдата не буде патронів, не буде їжі, не буде води. І ми будемо їх бити як куріпок. Проте ці атаки мають бути масованими.

Безумовно, атака на аеродроми поблизу Бердянська та Луганська є вкрай важливою для нас і дошкульною для ворога. Тепер вони змушені перемістити авіацію на свою територію, а це – підлітний час, втома пілотів і так далі.

"Так, росіянам створили проблеми. Але це ще не такі проблеми, які остаточно вбивають організм. Підкреслюю: кількість, кількість і ще раз кількість", – підсумував військовий експерт.

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