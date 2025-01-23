Відстрочка від мобілізації для студентів та викладачів: у Міноборони роз'яснили нові правила

Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Правила надання відстрочки для студентів та викладачів роз'яснили у Міноборони. Так, згідно із постановою КМУ від 31 грудня 2024 року №1558, відстрочка від мобілізації надається студентам професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтернам та докторантам на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін становив три місяці.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває від 1 вересня до 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу). Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами закладу", — зазначили в Міністерстві оборони.

Важливо знати, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів що три місяці.

Нагадаємо, що мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку, не передбачається. Про це раніше повідомили в Міносвіти.

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