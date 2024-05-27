Надання відстрочки від призову: чи може ТЦК відмовляти та з яких причин – ЗМІ

Які документи за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язаному потрібно подати до ТЦК.

Кабінет міністрів не визначив підстав відмови у наданні відстрочки, що дозволяє комісії при ТЦК відмовляти з будь-яких причин.

Про це йдеться у поясненні "Судово-юридичної газети".

Згідно з постановою Кабміну №560, комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, оскільки документ не встановлює конкретних підстав для відмови.

"Комісія при ТЦК матиме надзвичайно широку дискрецію у питанні схвалення чи відмови у наданні відстрочки усім, хто подасть таку заяву, крім заброньованих за органами влади", – зазначено в матеріалі.

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації

У документі надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації в Україні та її оформлення надано порядок, який поки є єдиним актом і конкретизує механізм вирішення питання: надається особі відстрочка чи ні.

"Адже закон про посилення мобілізації лише відсилає до цього порядку призову у питанні відстрочки, не даючи безпосередньо відповіді на питання щодо підстав для відмови у наданні відстрочки. "Перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК" – це все, що сказано у законі", – пояснюють у джерелі.

Як одержати відстрочку військовозобов’язаному

За наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язаному, окрім заброньованих, потрібно особисто подати на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу наступні документи:

заява за спеціальною формою,

документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком до постанови.

Комісія потім повинна вивчити отримані заяву та документи, оцінити законність підстав для надання відстрочки, за потреби і надіслати запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

"Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади", – зазначено в матеріалі.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

Військовозобов’язаний дізнається про ухвалене комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. У додатку вказано, що комісія має вказати причини відмови, але, знов-таки, ці причини, судячи з постанови Кабміну, вона може вказати на свій розсуд.

Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

Нагадаємо, що, згідно із новим законом про мобілізацію, в Україні діє чіткий перелік тих категорій держслужбовців і силовиків, які звільняються від мобілізації. Решта держслужбовців, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

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