Надання житлових субсидій під час війни: коли можуть відмовити або скасувати виплати

Виплату субсидій можуть припинити, якщо буде виявлено підстави, які за законом унеможливлюють надання допомоги від держави.

Під час війни дещо змінилися умови надання та підстави для втрати субсидій на оплату комунальних послуг. Дію деяких норм призупинено на період воєнного стану, проте після його закінчення необхідно повідомити про всі особисті обставини, які впливають на виникнення права на субсидію або її розмір.

Про це розповіла юристка Наталія Василюк в коментарі для РБК-Україна

Підстави для скасування субсидії

Юристка пояснила, що законодавством передбачена низка підстав для скасування раніше призначеної субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них:

порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;

надання неправдивої інформації у заяві та/або декларації, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, більшу за 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

приховування від уповноваженого органа особливих обставин понад 30 днів з дня їх виникнення.

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Обставинами, про які йдеться в останньому пункті, вважаються:

зміни у складі членів домогосподарства;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни у складі сім'ї члена домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, які отримує домогосподарство, або умов їх надання;

зміна постачальника комунальних послуг (крім випадків, коли таку інформацію зобов'язаний надавати виконавець послуги;

отримання членом домогосподарства одноразово доходу, розмір якого перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб ( за винятком цільової благодійної допомоги);

отримання членом домогосподарства виплат за медичною або соціальною страховкою;

отримання членом домогосподарства спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини;

отримання членом домогосподарства гранту або стипендії на навчання;

перебування за кордоном члена домогосподарства понад 60 днів (сукупно)

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії;

здійснення плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу або пічного палива третьою особою або коштом місцевого бюджету.

Наталія Василюк пояснила, що ці норми не застосовуються в період дії воєнного стану, але протягом 30 днів після його припинення чи скасування громадяни зобов'язані повідомити про обставини з наведеного вище переліку.

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Юристка додала, що уповноважений орган може припинити надання субсидії, якщо:

домогосподарство переїхало в інше житло, навіть в межах одного населеного пункту;

самотня особа, яка отримувала субсидію, померла;

громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про її скасування;

виникли інші обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії.

"Тобто припинити виплати субсидії можуть у будь-який час, якщо під час перевірки компетентним органом буде встановлено наявність хоча б однієї з цих обставин", – пояснила Наталія Василюк.

Підстави для відмови у призначенні субсидії

Юристка пояснила, що у призначенні субсидії на оплату комунальних послуг можуть відмовити, якщо у громадянина є борг з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якого перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проте винятком є заборгованість за послуги з постачання та розподілу природного газу, яка пов'язана із відсутністю лічильників газу або норм його споживання.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як перерахують субсидії у зв'язку зі здорожчанням електроенергії. Водночас у Пенсійному фонді нагадали, що житлова субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства з урахування переліку та вартості ЖКП та кількості членів домогосподарства.

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