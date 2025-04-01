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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Надавали послуги з “дистанційного цілительства”: поліція затримала зловмисників

Трьом харків’янам оголошено підозри у шахрайстві, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поліція затримала зловмисників

Поліція затримала зловмисників

Зловмисники рекламували послуги з “дистанційного цілительства” в ефірі популярної телепередачі, обіцяючи за гроші лікування тяжких захворювань. У такий спосіб фігуранти ошукали важкохворих людей та їхніх родичів на майже три мільйони гривень.

Про це пише Кіберполіція Харківщині.

Деталі шахрайської схеми

Як зазначається, троє мешканців Харкова рекламували в ефірі популярної телепередачі по супутниковому телебаченню послуги із дистанційного лікування тяжких захворювань, зцілення та зняття порчі.

“При спілкуванні з потенційними жертвами фігуранти представлялися вигаданими іменами і стверджували, що вони є ясновидцями. Аферисти переконували співрозмовників перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення обрядів, які нібито мали зцілити або зняти порчу з певної людини”, — пише поліція.

У ході розслідування встановлено, що фігуранти ошукали українців, серед яких – важкохворі люди та їхні родичі, на майже 3 млн грн.

“Поліцейські провели обшуки в помешканнях і транспортних засобах зловмисників на території Харкова. У фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, 19 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток, 65 тис. грн та 6,5 тис. доларів. На вилучені кошти накладено арешт”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили підозру трьом членам угруповання за ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють повне коло потерпілих і можливих співучасників підозрюваних.

Раніше правоохоронці викрили організаторів протиправної схеми, які за гроші переводили військовослужбовців з передової до тилових підрозділів. Серед учасників оборудки — колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
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