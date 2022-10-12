Надавав росіянам координати для ракетних ударів по Києву: СБУ затримала зрадника

Чоловік проживає у Криму, але дяв через свою агентку в столиці.

Служба безпеки України викрила чоловіка, який надав російським військам координати для ракетних ударів по Києву. Підозрюваним виявився 56-річний мешканець столиці, який від 2017-го мешкає в анексованому Криму.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Встановлено, хоч зрадник перебуває на тимчасово окупованому півострові, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. Правоохоронці вже викрила і затримала цю жінку. Її помістили під варту.

Її куратора російські спецслужби завербували, а він добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб

Зрадник отримував завдання від працівника ФСБ та передавав своїй агентці у столицю. Вона ж мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, який у понеділок, 10 жовтня, зняв на камеру влучання російської ракети в об’єкт критичної інфраструктури у Львові і поширив це відео в соцмережах.

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