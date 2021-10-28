Надаєте доступ до банківських даних: у Мінцифри попередили українців про небезпеку використання фейкової "Дії"

За використання підроблених документів можна отримати чималий штраф.

Створений фейковий застосунок "Дія", за допомогою якого користувачі створювали фальшиві COVID-сертифікати і паспорти, може красти дані своїх користувачів.

Про це в розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Кіберполіція вивчала цей застосунок. Він отримує доступ до банківських даних, всієї інформації в телефоні, починаючи від смс та дзвінків", - наголосив представник Мінцифри.

Банік зауважив, що цей фейковий застосунок не має нічого спільного з оригінальною "Дією", крім дизайну, а також у нього недоступне підключення до реєстрів чи справжніх документів. Натомість за використання "липових" документів загрожує адміністративний штраф до 34 тисяч гривень і навіть умовний строк.

"Оскільки документи в "Дії" визначені як повноцінні аналоги паспортів, то відповідно і покарання за їх підробку таке ж саме. Здається, до 5 чи 6 років за підробку, і за використання теж є штраф, по-моєму, до 34 тисяч гривень, і зараз в роботі посилення покарання до двох років позбавлення волі", - сказав він.

Офіційний застосунок Дія можна завантажити лише у Play Market та App Store.

Нагадаємо, у Запорізькій області правоохоронці викрили 20-річного місцевого жителя, який створив фейкову копію застосунку "Дія". Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Також встановлюються особи, які придбали та використовували фейк.

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