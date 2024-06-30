Надають послуги сексуального характера: Росія залучила до війни ДРГ, яка складається з жінок-зеків

Українських військових застерігають, не залишатися на ночівлю у "незрозумілих жінок" та не заводити їх у тилові позиції.

В зоні бойових дій російські окупанти почали використовувати ДРГ, які складаються з жінок. Вони раніше були увʼязнені. Тепер же прикидаються місцевими мешканками, входять в довіру та намагаються отримати важливу інформацію чи завдати удару по ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Цього тижня фіксувалися перші підрозділи "Шторм-Z", які складаються з жінок, мобілізованих по російських в'язницях. Загрозу не варто недооцінювати. Такі групи, у форматі ДРГ, можуть проникати у ближню тилову зону та видавати себе за місцевих. Вони можуть входити в довіру військових, зокрема, надаючи послуги сексуального характеру, розпізнавати важливу інформацію про підрозділи, а також уночі просто вирізати військовослужбовців СОУ, які залишаються у них на ночівлю або запрошують їх до себе", — зазначив Коваленко.

Окремо він застеріг українських військових не залишатися на ночівлю у "незрозумілих жінок" та тим більше — не заводити їх у місця розміщення в тиловій зоні.

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Нагадаємо, що на фронті з'явилося відділення "зеків"-жінок. Вони штурмували позиції ЗСУ в районі Яснобродівки на Донеччині.

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