Хто з жінок отримає надбавку до пенсії в 2022 році / Pexels

Надбавка до пенсії 2022: хто з жінок може розраховувати на збільшення

Надбавка до пенсії 2022: хто з жінок може розраховувати на збільшення

В 2022 році планується надбавка до пенсії деяким жінкам. Які це категорії та хто може вийти достроково — в матеріалі ТСН.ua.

За словами Міністерства соціальної політики України з 1 січня 2022 року жінки (1962-го року народження) отримають надбавку до пенсії за віком, якщо матимуть не менше 29 років стажу. Щомісячні виплати повинні зрости на 9%.

При цьому в ПФУ пояснили, які саме роки зараховуються жінкам при виході на пенсію:

коли вона офіційно працювала;

періоди, коли жінка займалася вихованням дітей (з 1 січня 2015 року до страхового стажу зараховують лише період догляду за дитиною до досягнення 3-ох років, якщо мати отримувала допомогу з догляду);

відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами.

Наразі надбавку до пенсії отримують лише ті жінки, які на момент виходу виховують неповнолітніх дітей (150 грн щомісячно за кожну дитину).

Також нагадаємо, що достроково (в 50-річному віці та зі страховим стажем не менше 15 років) можуть вийти на пенсію за віком такі категорії жінок:

ті, що народили п’ять або більше дітей та займалися їхнім вихованням до 8-річного віку;

ті, які займаються вихованням дітей з інвалідністю.

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