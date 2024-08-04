Надбавка до пенсії військовослужбовцям: у ПФУ назвали важливі умови для отримання додаткових грошей

Військовий пенсіонер, який виховує неповнолітню дитину, має право отримати надбавку до пенсії, проте є певні умови.

Військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також інші особи, які виховіють неповнолітніх дітей, можуть отримати надбавку до пенсії.

Про це повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, передає SUD.UA.

Там пояснили, що військовий пенсіонер, який виховує неповнолітню дитину, має право отримати надбавку до пенсії, але за певних умов.

Хто має право на надбавку до пенсії

Військовослужбовці, крім військових строкової служби, рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також інші особи, які мають право на пенсію, можуть отримати як надбавку непрацюючим пенсіонерам (до пенсії за вислугу років), так і надбавку непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсії по інвалідності), якщо мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї.

"До непрацездатних членів сім'ї, які мають право на надбавку, належать особи, визначені в пп. А-Д ст. 30 закону України від 09.04.1992 № 2262-XII. Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність", - пояснили в ПФУ.

Важливі умови для отримання пенсії

Водночас надбавку призначають лише тим членам сім'ї, які:

не отримують пенсію із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування,

не отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

допомогу на дітей одиноким матерям.

Нагадаємо, ТСН.ua вже надавав інструкцію, як скористатися сервісом через портал електронних послуг ПФУ, а також розповідав, що в Україні провели перерахунок пенсій. Ось, як вони зросли.

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