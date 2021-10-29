Надбавки до пенсії через втрату годувальника: хто може отримати додаткові виплати

Надбавки до пенсії через втрату годувальника: хто може отримати додаткові виплати

Підвищення передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Питання пенсійних виплат завжди турбує українців. Так, деякі люди, які втратили годувальника, виплати якого були більшими, цікавляться, чи можуть вони перейти на пенсію померлого родича.

Відповідь на це запитання дав незалежний консультант Сергій Коробкін, йдеться на сайті На пенсії.

Чоловік, який отримує 2670 гривень щомісячних виплат, запитує, чи може він після смерті батька з інвалідністю війни перейти на його більшу пенсію. Як повідомляє Коробкін, в законі чітко описано коло осіб, які мають право на пенсію через втрату годувальника.

До цього списку входять:

діти померлого годувальника, які не досягли 18 років;

діти старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

у певних випадках це може бути дружина померлого чи його батьки.

В іншому разі можливості перейти на пенсію родича немає.

Водночас, Коробкін зазначив, що Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено, що за певних умов члени сім'ї померлого інваліда війни можуть претендувати на надбавку до пенсії.

Додаткові виплати

Від 1 жовтня 2021 року в Україні для пенсіонерів віком від 75 до 80 років мінімальний розмір пенсії становитиме 2500 гривень на місяць. Пенсіонери отримають додаткові виплати у розмірі 400 гривень.

Наступне підвищення пенсії очікується від 1 грудня.

Передбачено, що надбавки матимуть пенсіонери віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Вони отримуватимуть як мінімум 2600 гривень на місяць. Усім іншим категоріям пенсіонерів також буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн.).

Слід зазначити, що від січня 2020 року до серпня 2021 року середня пенсія в Україні зросла на чверть і наразі становить 3866,84 гривні.

Читайте також:

На пенсію в Україні можна вийти раніше визначеного віку: хто має на це право.

За заявою НКРЕКП, тарифи на розподіл газу можуть зрости.

Від 1 жовтня додаткові пенсійні виплати отримають близько 1 млн осіб.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання