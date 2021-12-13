Надихалися випарами газу: у Львівській області десять дітей отруїлися під час хокейного матчу

Надихалися випарами газу: у Львівській області десять дітей отруїлися під час хокейного матчу

Підлітки скаржилися на головний біль та сильну слабкість.

Десять дітей отруїлися під час хокейного матчу у Новояворівську у Львівській області.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 грудня.

Підлітки від 13 до 15 років скаржилися на головний біль та сильну слабкість. Медики одразу зрозуміли, отруєння не харчове. Вони надали потерпілим допомогу й відпустили додому.

Підліткам стало зле на льодовій арені, просто під час гри. Припускають, що хокеїсти та глядачі надихалися випарами від машини, яка очищала лід. Авто працює на газі, а через низький атмосферний тиск, викиди не піднялися угору, до витяжок.

На час розслідування льодову арену зачинили.

Новини Львівської області: десять дітей отруїлися під час хокейного матчу у Новояворівську

Як повідомлялося, у Чернівецькій області в результаті отруєння чадним газом постраждали двоє маленьких дітей. 10-місячне немовля загинуло. Швидку викликали родичі малюків. За попередньою версією, батьки залишили дітей у будинку самих. 2-річний хлопчик розпалив вогонь у кімнаті, а потім просто вийшов.

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