Відгукнулася на 200 вакансій і всюди почула ні: жінці, якій в Україні відмовили в працевлаштуванні через вік, запропонували роботу в США

Відгукнулася на 200 вакансій і всюди почула ні: жінці, якій в Україні відмовили в працевлаштуванні через вік, запропонували роботу в США

Пропозиція з працевлаштування жінки надійшла з США.

QA-тестувальниці з Києва, яка відгукнулася на 200 вакансій в Україні, але всюди їй відмовили в роботі через її вік, запропонували вакансію в американській бухгалтерській компанії.

Про це повідомляє ТСН.ua. Після публікації матеріалу відповідний лист-пропозиція надійшов до редакції сайту з проханням переадресувати його пані Олені.

Менеджерка з пошуку кадрів однієї з компаній США Анна Голі Лі зацікавилася історією 56-річної жінки і вирішила запропонувати їй роботу.

"Ми є бухгалтерською компанією в США. Насправді це не та галузь, яку шукала Олена, але ми твердо віримо в здатність людей навчатися та цінності та прагнемо провести співбесіди з кандидатами з України для віддаленої роботи у 2022 році", - йдеться в листі.

ТСН.ua лист-пропозицію з США переадресував Олені В*, тож вона має його розглянути.

Нагадаємо, що Олені з Києва 56 років. Вона junior QA інженер. Через свій вік жінка не може знайти роботу, про що вона написала у LinkedIn.

Раніше Олена працювала науковою редакторкою, журналісткою, літредакторкою. Вона додатково самостійно освоїла ази роботи з JMeter, Asana, Git, Full Stack JS developer (VS Code).

Під час пошуків роботи за 1,5 місяця вона подала резюме на понад 200 вакансій, але роботу так і не знайшла. Після відмов Олена змінила тактику - прибрала з резюме рік закінчення вишу (1988), але стара назва інституту однаково вказує на її вік.

"Самостійно виконувала тестові, розміщені в самій вакансії. Оформляла до 25 баг-репортів за 3(!) години. Відповідь: "Супер!". Але… знову ж таки. На співбесіді дехто прямим текстом озвучував: "Ми шукаємо фахівця на перспективу. Тобто (читаємо між рядків) ваш вік нам не підходить", - скаржиться жінка.

Жінка не здавалася. Вона пройшла стажування — одне від курсів, три оплачувані.

"Я виявилася жертвою реклами? Не маючи достатнього уявлення про ситуацію з працевлаштуванням в цій галузі, безпосередньо залежна за величезної конкуренції від критерію віку (плюс практично обов’язковість англійської на рівні B2 і вище — але для мене особисто це не основна проблема), безглуздо витратила масу сил, часу і коштів?" — запитує Олена.

Нагадаємо, як молоді фахівці в Україні долають недовіру суспільства. Молода команда трансплантологів зі Львова руйнує стереотипи щодо віку у професії. "Діти" в операційній проводять надскладні пересадки органів і вже стали взірцем для доросліших лікарів.

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