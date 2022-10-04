Надіслав племінниці голосове повідомлення з матюками: на Закарпатті чоловіка оштрафували на 170 грн

Жителя Закарпатської області оштрафували за матюкливе повідомлення його племінниці.

Жителя Сваляви Закарпатської області оштрафували на 170 гривень через голосове повідомлення. Чоловік надиктував меседж з лайкою своїй племінниці. Це визнали психологічним домашнім насильством.

Про справу написали в Єдиному реєстрі судових рішень.

До суду передали протокол, складений працівником поліції. В ній правоохоронець зазначив, що житель Сваляви через фейсбук надіслав повідомлення з лайкою племінниці, про що остання поскаржилася до поліції.

На судове засідання правопорушник не з'явився, через невідомі суду причини.

Суддя, розглянувши протокол, дійшов висновку, що чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.173-2 ч.1 КУпАП України (домашнє психологічне насильство) та щодо нього слід застосувати адміністративне стягнення в межах санкції ст.173-2 ч.1 КУпАП у вигляді штрафу.

Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення і присудили йому штраф у розмірі 170 грн. Також порушник має сплатити судовий змір - 496 грн. 20 коп.

Нагадаємо, що під час виступу Володимира Путіна синхронний перекладач матюкнувся. В якийсь момент важко зітхнув і видав протяжне: "Бл*дь".

Читайте також: