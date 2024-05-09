Надіслав побратимам на фронт пісню про ухилянтів і заявив, що не повернеться: ДБР затримало дезертира (фото)

Військовий служив на півдні України.
Працівники ДБР та СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який став дезертиром і вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.
Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.
За заявою працівників ДБР, військовий проходив службу в одній із частин, що перебуває на фронті на півдні України.
"Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт", - йдеться у повідомленні ДБР.
Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка і повідомили йому про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).
Тепер дезертиру загрожує до 12 років позбавлення волі.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше у Рівному головного сержанта засудили за дезертирство. Суд вже відправив його на 5 років за ґрати.
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