Надіслав побратимам на фронт пісню про ухилянтів і заявив, що не повернеться: ДБР затримало дезертира (фото)

Працівники ДБР та СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який став дезертиром і вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

За заявою працівників ДБР, військовий проходив службу в одній із частин, що перебуває на фронті на півдні України.

ДБР затримало дезертира Фото: ДБР

"Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт", - йдеться у повідомленні ДБР.

Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка і повідомили йому про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).

Тепер дезертиру загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше у Рівному головного сержанта засудили за дезертирство. Суд вже відправив його на 5 років за ґрати.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.