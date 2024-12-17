Надія помирає останньою: "Азов" показав ефектні кадри роботи по техніці й піхоті ворога (відео)

Росіянам не вдасться ані втекти, ані сховатися від наших воїнів.
Бійці "Азову" відпрацювали по багі та броньовику, які їхали на штурм позицій Сил оборони на Торецькому напрямку. Машини підривалися на мінах, отримували FPV-дрони в лоба і втрачали по дорозі десант, який у відчаї благав зачекати на них.
Про це пише "Азов".
Залишки ворожої піхоти розосередились по руїнах, де на них почали полювання ударні БпЛА.
"Нестача броньованої техніки змушує окупантів їхати в атаку на всьому, що має чотири, або навіть два колеса. Така тактика кратно збільшує шанси для росіян бути ліквідованими", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 17 грудня склали 765 110 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1 600 загарбників.
Читайте також: