Бійці "Азову" відпрацювали по багі та броньовику, які їхали на штурм позицій Сил оборони на Торецькому напрямку. Машини підривалися на мінах, отримували FPV-дрони в лоба і втрачали по дорозі десант, який у відчаї благав зачекати на них.

Про це пише "Азов".

Залишки ворожої піхоти розосередились по руїнах, де на них почали полювання ударні БпЛА.

"Нестача броньованої техніки змушує окупантів їхати в атаку на всьому, що має чотири, або навіть два колеса. Така тактика кратно збільшує шанси для росіян бути ліквідованими", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 17 грудня склали 765 110 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1 600 загарбників.

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