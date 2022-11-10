“Надійде арктичне повітря”: народний синоптик попередив про хурделиці та снігові замети уже наступного тижня

До України з північного-сходу надійде холодне арктичне повітря, внаслідок чого очікується значне похолодання до -2...-5 градусів вдень та до -6...-11 вночі.

Про це написав у своєму Facebook народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, найближчими днями в Україні буде порівняно тепло, але вже від 14 листопада прийде похолодання. Майже на всій території країни ймовірні морози та навіть хурделиці.

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"Україну приморозить – і 50/50, що засипле снігом, намести може до пів метра", – йдеться в повідомленні.

Народний синоптик уточнив, що висота снігового покриву може становити 20-40 см, але в яких саме областях України будуть такі замети прогнозувати не наважився.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня у Черкасах уже пролітав перший сніг. Це зафільмували місцеві мешканці та показали відео в Мережі.

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