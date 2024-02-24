"Надійна і смертоносна зброя": Буданов про переваги українського дрона "Сич"

Український ударно-розвідувальний БпЛА "Сич" вже тривалий час застосовується нашими захисниками. Він є надійним та ефективним проти ворога.

Про це розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов у коментарі каналу "Ми Україна".



"Безпілотна система "Сич" використовується нами вже досить тривалий проміжок часу. Вона показала себе як надійна і смертоносна зброя", – зазначив очільник української розвідки.



Як наголосив Буданов, "Сичі" призначені для вогневого ураження точкових цілей: бронетехніки, невеликих фортифікаційних споруд та груп особового складу ворога.



"Чим більше високотехнологічного озброєння, тим менше буде втрат. Вдячний усім, хто цим збором допомагає пришвидшувати нашу перемогу", – резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Буданов припустив, чи може Путін замінити командувача армії РФ.

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