"Надійне рішення": у потягу "Івано-Франківськ-Полтава" несправну лампу полагодили пластирем від мозолів

Лампу прикріпили до стелі за допомогою підручних засобів.

У потягу сполученням "Івано-Франківськ-Полтава" пасажири помітили неординарне вирішення проблеми з неприкрученою лампою. Її приліпили до стелі медичним пластирем від мозолів.

Про це повідомляють у соцмережі.

"Чоловік їхав зі Львова потягом №150 і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа (до речі, робоча) була надійно прикріплена до стелі за допомогою. медичного пластира", - написала дружина пасажира потяга Дар'я Мазур.

Користувачі Мережі припустили, що так прикрутити лампу могли скоріш за все пасажири.

Лампа й штори, то таке! А ось коли машиністи електричок просять у вас скотч, а потім щось ним закріплюють під вагоном ,ото вже якось стрьомно стає.

Це все через відсутність запчастин. Вагон випускати таки треба.

Я давно беру з собою в дорогу мультитул та скотч - виручають майже у кожній поїздці. Звісно, можна покликати провідника та поскаржитися на несправність, але іноді легше самотужки полагодити. Якось у купе був настільки розбовтаний замок, що без інструменту просто не можна було його відкрити.

Скотч - найкорисніше здобуття цивілізації після колеса.

Ми колись у такому літаку летіли.

В "Укрзалізниці" допис жінки помітили і відреагували.

"Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо поїздки, а саме: маршрут, номер вагону, номер місця та дату відправлення в особисті повідомлення, аби ми могли надати Вам зворотний зв'язок після вирішення ситуації", - звернулися до авторки допису представники "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що в Україні пасажири вагонів "Укрзалізниці" випробували нові вакуумні туалети. І виявилися більш ніж здивовані. Вся справа в тому, що при зливанні води санвузол видає дуже неприємний звук.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання