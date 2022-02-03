"Надійшов у стані шоку": у лікарні Дніпра розповіли про стан нацгвардійця, який отримав поранення на "Південмаші"

"Надійшов у стані шоку": у лікарні Дніпра розповіли про стан нацгвардійця, який отримав поранення на "Південмаші"

Зараз хлопець іде видужує.

У Дніпрі у лікарні №16 перебуває гвардієць, який отримав поранення під час стрілянини на "Південмаші" 27 січня. Після проведених оперативнх втручань у його стані здоров'я спостерігається позитивна динаміка.

Про це повідомляє "Наше місто" з посиланням на слова лікаря-травматолога 16-ї міської лікарні Ігоря Гупалова.

Зараз поранений перебуває у стані середньої тяжкості.

"27 січня близько п'ятої години ранку солдата було доправлено швидкою медичною допомогою на приймальний покій нашої лікарні. Його було оглянуто фахівцями - хірургом-травматологом, невропатологом, торакальним хірургом. Після чого нацгвардійця взяли в операційну, тому що крім вогнепальних поранень, була травма плечової артерії. Надходив він у тяжкому стані, стані шоку. Наразі стан середнього ступеня тяжкості", - розповів Ігор Гупалов.

Нагадаємо, що 22-річна Жанна Шарова, яка отримала три кульові поранення під час стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі, має шанс повернутися до нормального життя після одужання. Її стан покращується.

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