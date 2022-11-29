Надію, що живий, обірвав результат тесту ДНК: трагічна історія вбитого окупантами дитячого письменника з Харківщині

Російські окупанти під час окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленко. Його загибель змогли встановити лише завдяки ДНК.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини. Мати письменника підтвердила отримані результати ДНК експертизи. До цього у батьків була надія, що росіяни забрали Володимира в полон під час окупації Харківщини, він живий і незабаром повернеться. Однак нині ідентифікували його тіло у масовому похованні в Ізюмі.

Забрали на допит разом із сином

До Володимира Вакуленка росіяни прийшли з обшуками в березні. Він жив з батьком на сином Віталієм який має розлад аутичного спектра.

Володимира з сином, який не говорить, забрали на допит, але ввечері повернули. Письменник не приховував від окупантів своєї проукраїнської позиції. Усі роки війни він волонтерив, допомагав військовим, до того був учасником Революції Гідності, писав книжки і казки для дітей. Найдорожче, що було в їх домі це прапори з Майдану.

Один з місцевих мешканців села Капитолівка на Володимира доніс росіянам. Він відчував, що за ним прийдуть вдруге. Володимир писав щоденник і напередодні свого викрадення дописав його і заховав.

23 березня він поставив крапку у своєму щоденнику і разом із батьком у садку закопали щоденник.

"Він сказав: "Бать, як прийдуть наші, віддай", - розповідають рідні.

Звільнення Харківщини і ексгумація тіл вбитих окупантами жителів

Наші прийшли через 6 місяців. Харківщину деокупували і почали знаходити масові захоронення в Ізюмі. Номери з хрестів на масових похованнях у журнал записував співробітник єдиного ритуального бюро, яке займалося похованнями в Ізюмі. Там є запис, що Вакуленко Володимир похований під номерм 319.

Однак коли ексгумували 447 тіл в прокуратурі повідомили , що під номером 319 не має тіла Володимира. Під номером 319 було ексгумовано тіло жінки .

В журналі було багато невідповідностей. Були порожні могили, а були такі, де знаходили одразу два чи три тіла. Усі вони були в такому стані, що опізнати їх можна було лише за ДНК експертизою. Весь цей час поки тривали дослідження, мати письменника пані Олена мала надію, що росіяни забрали Володимира із собою в полон. Але вчора ввечері з дзвінком слідчого ця надія обірвалася. Тіло Володимира Вакуленка ідентифіковано. Він таки був похований під номером 319.

Відчував, що не переживе окупацію

Мати Володимира пані Олена намагається триматися. Нині вона піклується про хворого сина Володимира Вакуленка. Віталію 14. Батько Володимира себе дуже погано почуває. Він не ходить і не з ким не спілкується. Володимир Григорович казав, що його Володя відчував, що не переживе окупацію. Але навіть знаючи про небезпеку особисто для нього - остання фраза у його щоденнику була "Все буде Україна. Я вірю в перемогу".

Щоденник Володимира Вакуленка має 38 аркушів. Це - важливий історичний документ про окупацію Харківщини і про російсько - українську війну.

Авторка: Ірина Маркевич ТСН 1+1.

Рашисти вбили дитячого письменника

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