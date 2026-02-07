“Дискусії тривають”: Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні

Федір Веніславський

Поки на міжнародних майданчиках обговорюють конкретні дати електоральних процесів, українські законодавці охолоджують запал: провести вибори навесні технічно неможливе, а підписання миру залежить від вичерпання ресурсів ворога. Ймовірність проведення виборів вже у травні 2026 року оцінюється як «вкрай низька», адже для цього відсутня необхідна законодавча база.

Про реальний стан підготовки до політичного процесу та перспективи переговорів розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Чому закон не встигнуть ухвалити

Веніславський пояснив, що робоча група досі не фіналізувала відповідний законопроєкт, а дискусії щодо безпекових алгоритмів тривають. За його словами, у лютому документ точно не потрапить до сесійної зали, а в найкращому випадку його розгляд та ухвалення відбудуться лише у березні.

Навіть якщо закон набуде чинності наприкінці березня або на початку квітня, організувати волевиявлення за два місяці неможливо з огляду на безпекові чинники. Тому сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним», наголошуючи на складності процедур.

Прогноз Буданова та енергетичний терор

Щодо ймовірності укладання мирної угоди в березні, Веніславський зазначив, що для цього необхідна згода обох сторін, проте Росія поки не відмовляється від своїх максималістських цілей. Водночас він нагадав про дані керівника ОПУ Кирила Буданова, який прогнозує відкриття «максимальних можливостей» для дипломатії саме у березні-квітні.

Логіка цього прогнозу полягає в тому, що навесні головні «козирі» Кремля — терористичні атаки на українську енергетику — будуть вичерпані разом із завершенням опалювального сезону. Коли зникне фактор холоду та тиску на цивільне населення через блекаути, Україна зможе почуватися вільніше за столом переговорів.

Нагадаємо, командир «Ахіллесу» Юрій Федоренко заявив, що переговори не можуть існувати окремо від ситуації на полі бою і ніколи не замінять собою бойові дії. На його думку, дипломатичний процес напряму залежить від того, чи здатні армії досягти бажаного результату силою зброї.